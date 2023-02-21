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Павлов Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

С 1858

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Павел Иудович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Павлов Лука

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
1818

Сын: Павлов Пётр

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
1828

Сын: Павлов Емельян

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Евдокия Фоминична

Смерть
С 1858
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