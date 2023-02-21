Павлов Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиС 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Павел Иудович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Павлов Лука
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
1818
Сын: Павлов Пётр
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
1828
Сын: Павлов Емельян
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1858