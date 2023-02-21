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Павлов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Павлов Тихон

Мать: Павлова Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Павлова Христинья Петровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Павлов Андрей

Мать ребёнка: Павлова Христинья Петровна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Павлова Христинья Петровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Павлов Антон

Мать ребёнка: Павлова Христинья Петровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Павлова Христинья Петровна

Смерть
Неизвестно
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