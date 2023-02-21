Павлов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Павлов Тихон
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Павлова Христинья Петровна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Павлов Андрей
Мать ребёнка: Павлова Христинья Петровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Павлова Христинья Петровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Павлов Антон
Мать ребёнка: Павлова Христинья Петровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Павлова Христинья Петровна
Смерть
Неизвестно