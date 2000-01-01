Павлова Христинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Христинья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Павлов Пётр

Рождение ребёнка
1844

Сын: Павлов Андрей

Отец ребёнка: Павлов Пётр

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Павлов Пётр

Рождение ребёнка
1849

Сын: Павлов Антон

Отец ребёнка: Павлов Пётр

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Павлов Пётр

Смерть
Неизвестно
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