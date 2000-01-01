Павлова Христинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Павлов Пётр
Рождение ребёнка
1844
Сын: Павлов Андрей
Отец ребёнка: Павлов Пётр
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Павлов Пётр
Рождение ребёнка
1849
Сын: Павлов Антон
Отец ребёнка: Павлов Пётр
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Павлов Пётр
Смерть
Неизвестно