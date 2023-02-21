Ефросинья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1834

Сын: Павлов Степан

Отец ребёнка: Павлов Емельян

Рождение ребёнка
1851

Сын: Павлов Василий

Отец ребёнка: Павлов Емельян

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Павлов Емельян

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Павлов Емельян

Смерть
Неизвестно
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