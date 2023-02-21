Ефросинья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1834
Сын: Павлов Степан
Отец ребёнка: Павлов Емельян
Рождение ребёнка
1851
Сын: Павлов Василий
Отец ребёнка: Павлов Емельян
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Павлов Емельян
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Павлов Емельян
Смерть
Неизвестно