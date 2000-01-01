Павлов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1834

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1834

Отец: Павлов Емельян

Мать: Ефросинья Тихоновна

Смерть
1850
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