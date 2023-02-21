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(Павлова) Анна
(Павлова) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Павлов Емельян
1828 г.р.
Мать
Ефросинья Тихоновна
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Павлов Емельян
Мать:
Ефросинья Тихоновна
Смерть
Неизвестно
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