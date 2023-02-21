(Павлова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Павлов Емельян

Мать: Ефросинья Тихоновна

Смерть
Неизвестно