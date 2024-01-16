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Арзубов Семён Егорович

Место рождения

д. М. Худынский Дор

Дата рождения

1766

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Арзубов Егор Кузьмич

Мать: Арзубова Ефимия Никифоровна

д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
До 1788

Жена: Арзубова Анна Семёновна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1791

Сын: Арзубов Яков Семёнович

Мать ребёнка: Арзубова Анна Семёновна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1796

Сын: Арзубов Тимофей Семёнович

Мать ребёнка: Арзубова Анна Семёновна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1798

Сын: Арзубов Антон Семёнович

Мать ребёнка: Арзубова Анна Семёновна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1798

Сын: Арзубов Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Арзубова Анна Семёновна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1803

Сын: Арзубов Калистрат Семёнович

Мать ребёнка: Арзубова Анна Семёновна

д. М. Худынский Дор
Смерть
1838
д. М. Худынский Дор
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