Арзубов Семён Егорович
Место рожденияд. М. Худынский Дор
Дата рождения1766
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Арзубов Егор Кузьмич
д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
До 1788
Жена: Арзубова Анна Семёновна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Арзубова Анна Семёновна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1796
Сын: Арзубов Тимофей Семёнович
Мать ребёнка: Арзубова Анна Семёновна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Арзубова Анна Семёновна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Арзубова Анна Семёновна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1803
Сын: Арзубов Калистрат Семёнович
Мать ребёнка: Арзубова Анна Семёновна
д. М. Худынский Дор
Смерть
1838
д. М. Худынский Дор