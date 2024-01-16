Арзубова Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1788
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1796
Сын: Арзубов Тимофей Семёнович
Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1803
Сын: Арзубов Калистрат Семёнович
Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович
д. М. Худынский Дор
Смерть
Неизвестно