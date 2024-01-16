Арзубова Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзубова Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1788

Муж: Арзубов Семён Егорович

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1791

Сын: Арзубов Яков Семёнович

Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1796

Сын: Арзубов Тимофей Семёнович

Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1798

Сын: Арзубов Антон Семёнович

Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1798

Сын: Арзубов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1803

Сын: Арзубов Калистрат Семёнович

Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович

д. М. Худынский Дор
Смерть
Неизвестно
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