Арзубов Михаил Семёнович
Место рожденияд. М. Худынский Дор
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Арзубов Семён Егорович
Мать: Арзубова Анна Семёновна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Арзубова Евдокия Мироновна Же
д. Большой Худынский Дор
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Васса Михайловна
Мать ребёнка: Арзубова Евдокия Мироновна Же
д. Большой Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большой Худынский Дор
Смерть
Неизвестно