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Арзубов Михаил Семёнович

Место рождения

д. М. Худынский Дор

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Арзубов Семён Егорович

Мать: Арзубова Анна Семёновна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Арзубова Евдокия Мироновна Же

д. Большой Худынский Дор
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Васса Михайловна

Мать ребёнка: Арзубова Евдокия Мироновна Же

д. Большой Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзубова Евдокия Мироновна Же

д. Большой Худынский Дор
Смерть
Неизвестно
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