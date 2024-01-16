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Арзубов Егор Кузьмич

Место рождения

д. М. Худынский Дор

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Арзубов Кузьма Иванович

Мать: Акилина Тимофеевна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Арзубова Ефимия Никифоровна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1766

Сын: Арзубов Семён Егорович

Мать ребёнка: Арзубова Ефимия Никифоровна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1767

Сын: Арзубов Семён Егорович Же

Мать ребёнка: Арзубова Ефимия Никифоровна

д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзубова Ефимия Никифоровна

д. М. Худынский Дор
Смерть
Неизвестно
д. М. Худынский Дор
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