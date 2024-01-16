Арзубов Егор Кузьмич
Место рожденияд. М. Худынский Дор
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Арзубов Кузьма Иванович
Мать: Акилина Тимофеевна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Арзубова Ефимия Никифоровна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Арзубова Ефимия Никифоровна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1767
Сын: Арзубов Семён Егорович Же
Мать ребёнка: Арзубова Ефимия Никифоровна
д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно
д. М. Худынский Дор
Смерть
Неизвестно
д. М. Худынский Дор