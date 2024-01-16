Арзубов Семён Егорович Же — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрзубов Семён Егорович Же

Арзубов Семён Егорович Же

Место рождения

д. М. Худынский Дор

Дата рождения

1767

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Арзубов Егор Кузьмич

Мать: Арзубова Ефимия Никифоровна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1800

Сын: Арзубов Егор Семёнович

Мать ребёнка: Арзубова Параскева Петровна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мария (Марья) Семёновна

Мать ребёнка: Арзубова Параскева Петровна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ксения Семёновна

Мать ребёнка: Арзубова Параскева Петровна

д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзубова Параскева Петровна

д. М. Худынский Дор
Смерть
До 1825
д. М. Худынский Дор
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close