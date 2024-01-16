Арзубов Семён Егорович Же
Место рожденияд. М. Худынский Дор
Дата рождения1767
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Арзубов Егор Кузьмич
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Арзубова Параскева Петровна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мария (Марья) Семёновна
Мать ребёнка: Арзубова Параскева Петровна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ксения Семёновна
Мать ребёнка: Арзубова Параскева Петровна
д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно
д. М. Худынский Дор
Смерть
До 1825
д. М. Худынский Дор