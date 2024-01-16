Арзубов Антон Семёнович
Место рожденияд. М. Худынский Дор
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Арзубов Семён Егорович
Мать: Арзубова Анна Семёновна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1826
Сын: Арзубов Алексей Антонович
Мать ребёнка: Арзубова Анна Прокопьевна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Арзубова Анна Прокопьевна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Гликерия Антоновна
Мать ребёнка: Арзубова Анна Прокопьевна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Арзубова Анна Прокопьевна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1849
Сын: Арзубов Дмитрий Антонович
Мать ребёнка: Арзубова Анна Прокопьевна
д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно
д. М. Худынский Дор
Смерть
Неизвестно