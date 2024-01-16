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Арзубов Антон Семёнович

Место рождения

д. М. Худынский Дор

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Арзубов Семён Егорович

Мать: Арзубова Анна Семёновна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1826

Сын: Арзубов Алексей Антонович

Мать ребёнка: Арзубова Анна Прокопьевна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Арзубова Анна Прокопьевна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Гликерия Антоновна

Мать ребёнка: Арзубова Анна Прокопьевна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1843

Сын: Арзубов Матвей Антонович

Мать ребёнка: Арзубова Анна Прокопьевна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1849

Сын: Арзубов Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Арзубова Анна Прокопьевна

д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзубова Анна Прокопьевна

д. М. Худынский Дор
Смерть
Неизвестно
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