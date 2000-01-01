Гогаринов Гаврила Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марья Гавриловна
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гогаринов Яков Гаврилович
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гогаринов Семен Гаврилович
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гогаринов Филип Гаврилович
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1823