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Гогаринов Гаврила Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Гогаринов Василей Естафьевич

Мать: Гогаринова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марья Гавриловна

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Гогаринов Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Гогаринов Семен Гаврилович

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гогаринов Филип Гаврилович

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Ирина Михайловна

Смерть
1823
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