Гогаринова (Катаева) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Гогаринов Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Гогаринов Василей Естафьевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гогаринов Василей Естафьевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Гогаринов Василей Естафьевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Гогаринов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Гогаринов Василей Естафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно