Гогаринова (Катаева) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Катаева) Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Гогаринов Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Гогаринов Василей Естафьевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гогаринов Василей Естафьевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Гогаринов Василей Естафьевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Гогаринов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Гогаринов Василей Естафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Василей Естафьевич

Смерть
Неизвестно
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