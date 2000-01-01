Гогаринов Василей Естафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1773
Сын: Гогаринов Гаврила Васильевич
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Гогаринов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1812