Гогаринов Василей Естафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Василей Естафьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Гогаринов Естафей Тимофеевич

Мать: Гогаринова Устинья Михайловна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Гогаринов Гаврила Васильевич

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Гогаринов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Ирина Петровна

Смерть
1812
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