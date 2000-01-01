Гогаринова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марья Гавриловна
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гогаринов Яков Гаврилович
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гогаринов Семен Гаврилович
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гогаринов Филип Гаврилович
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858