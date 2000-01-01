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Гогаринова Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марфа Гавриловна

Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марья Гавриловна

Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Гогаринов Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Гогаринов Семен Гаврилович

Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гогаринов Филип Гаврилович

Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Гаврила Васильевич

Смерть
После 1858
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