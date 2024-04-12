Соловьёв Тихон Осипович
Место рождения
Дата рожденияДо 10.10.1858 ст.
Дата смерти09.10.1903 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 10.10.1858 ст.
Бракосочетание
Около 1880 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Дочь: Воробьёва Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Соловьёва Мария Захаровна
Рождение ребёнка
До 30.10.1882 ст.
Дочь: Александрова Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Соловьёва Мария Захаровна
Рождение ребёнка
09.07.1887 ст.
Сын: Соловьёв Михаил Тихонович
Мать ребёнка: Соловьёва Мария Захаровна
Смерть
09.10.1903 ст.