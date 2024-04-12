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Соловьёв Тихон Осипович

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 10.10.1858 ст.

Дата смерти

09.10.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 10.10.1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1880 ст.

Жена: Соловьёва Мария Захаровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Дочь: Воробьёва Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Соловьёва Мария Захаровна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 30.10.1882 ст.

Дочь: Александрова Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Соловьёва Мария Захаровна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.07.1887 ст.

Сын: Соловьёв Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Соловьёва Мария Захаровна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
09.10.1903 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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