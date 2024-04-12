Александрова (Соловьёва) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Соловьёва) Анна Тихоновна

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 30.10.1882 ст.

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

До 1858 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 30.10.1882 ст.

Отец: Соловьёв Тихон Осипович

Мать: Соловьёва Мария Захаровна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
02.04.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.10-11 (Рождение №-30м) Крёстный сын: Воробьёв Николай Алексеевич из д.Б.Каменка (племянник)
Смерть
После 1912
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