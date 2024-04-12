Александрова (Соловьёва) Анна Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияДо 30.10.1882 ст.
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 30.10.1882 ст.
Отец: Соловьёв Тихон Осипович
Восприемник
02.04.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.10-11 (Рождение №-30м) Крёстный сын: Воробьёв Николай Алексеевич из д.Б.Каменка (племянник)
Смерть
После 1912