Соловьёва (-) Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1880 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Дочь: Воробьёва Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Соловьёв Тихон Осипович
Рождение ребёнка
До 30.10.1882 ст.
Дочь: Александрова Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Соловьёв Тихон Осипович
Рождение ребёнка
09.07.1887 ст.
Сын: Соловьёв Михаил Тихонович
Отец ребёнка: Соловьёв Тихон Осипович
Смерть
После 1909