Соловьёва (-) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьёва (-) Мария Захаровна

Соловьёва (-) Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1880 ст.

Муж: Соловьёв Тихон Осипович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Дочь: Воробьёва Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Соловьёв Тихон Осипович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 30.10.1882 ст.

Дочь: Александрова Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Соловьёв Тихон Осипович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.07.1887 ст.

Сын: Соловьёв Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Соловьёв Тихон Осипович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1909
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close