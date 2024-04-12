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Соловьёв Михаил Тихонович

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

09.07.1887 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Отец

До 1858 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1887 ст.

Отец: Соловьёв Тихон Осипович

Мать: Соловьёва Мария Захаровна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
02.04.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.10-11 (Рождение №-30м) Крёстный сын: Воробьёв Николай Алексеевич из д.Б.Каменка (племянник)
Смерть
После 1918
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