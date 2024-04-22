Ефим (Яким) Пантелеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим (Яким) Пантелеев

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: Пантелей Иванов

Мать: Гликерия Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Нефед Ефимов

Мать ребёнка: Евгения Афанасьева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Семён Ефимов

Мать ребёнка: Евгения Афанасьева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Марина Ефимова

Мать ребёнка: Евгения Афанасьева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Евгения Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С 1795 ст.
По РС 5 Тогустемира продан полковнице Тарарыкиной
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Афанасьева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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