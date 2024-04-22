Ефим (Яким) Пантелеев
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: Пантелей Иванов
Мать: Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Нефед Ефимов
Мать ребёнка: Евгения Афанасьева
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Семён Ефимов
Мать ребёнка: Евгения Афанасьева
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Марина Ефимова
Мать ребёнка: Евгения Афанасьева
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Евгения Афанасьева
Место жительства
С 1794 ст.
Место жительства
С 1795 ст.
По РС 5 Тогустемира продан полковнице Тарарыкиной
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Афанасьева
Смерть
Неизвестно