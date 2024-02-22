Семён Ефимов 1791 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Семён Ефимов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1791 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер Неизвестно

Мать
Евгения Афанасьева1764 ст. г.р.
Отец
Ефим (Яким) Пантелеев1762 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: Ефим (Яким) Пантелеев

Мать: Евгения Афанасьева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Место жительства
С 1795 ст.

По РС 5 Тогустемира продан полковнице Тарарыкиной

Смерть
Неизвестно

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