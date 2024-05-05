Нефед (Мефодий) Ефимов
мужской, родился 1789 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер Неизвестно
МатьЕвгения Афанасьева1764 ст. г.р.
ОтецЕфим (Яким) Пантелеев1762 ст. г.р.
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Место
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Рождение
1789 ст.
Отец: Ефим (Яким) Пантелеев
Мать: Евгения Афанасьева
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С 1795 ст.
Смерть
Неизвестно