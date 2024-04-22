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Гликерия Иванова

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1723 ст.

Дата смерти

1784 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Павел Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: Марфа Пантелеева

Отец ребёнка: Пантелей Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Ефим Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Дочь: Анна Пантелеева

Отец ребёнка: Пантелей Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелей Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1784 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
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