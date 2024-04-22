Гликерия Иванова
Место рождения
Дата рождения1723 ст.
Дата смерти1784 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.
Рождение ребёнка
1748 ст.
Сын: Павел Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Иванов
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: Марфа Пантелеева
Отец ребёнка: Пантелей Иванов
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Ефим Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Иванов
Рождение ребёнка
1767 ст.
Дочь: Анна Пантелеева
Отец ребёнка: Пантелей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пантелей Иванов
Смерть
1784 ст.