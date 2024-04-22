Анна Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Пантелеева

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

Между 1816 и 1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Пантелей Иванов

Мать: Гликерия Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Черников Глеб Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Черников Луппа Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
Между 1816 и 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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