Анна Пантелеева
Место рождения
Дата рождения1767 ст.
Дата смертиМежду 1816 и 1834 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Отец: Пантелей Иванов
Мать: Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Черников Глеб Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Место жительства
С 1794 ст.
Рождение ребёнка
1800 ст.
Отец ребёнка: Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
Между 1816 и 1834 ст.