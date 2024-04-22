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Черников Луппа (Ипатий) Иванов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1767 г.р.

Жена

1800 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1800 ст.

Отец: Иван Васильев

Мать: Анна Пантелеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
11.10.1825 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Впервые упоминается с фамилией. Вотспр. у Адриана Леонтьева сына Филиппа.
Бракосочетание
До 1834 ст.

Жена: Аксинья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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