Черников Луппа (Ипатий) Иванов
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Иван Васильев
Мать: Анна Пантелеева
Восприемник
11.10.1825 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Впервые упоминается с фамилией. Вотспр. у Адриана Леонтьева сына Филиппа.
Бракосочетание
До 1834 ст.
Жена: Аксинья
Смерть
Неизвестно