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Лодыгин Афанасий Петрович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Лодыгин Пётр Михайлович

Мать: Лодыгина Ираида Евменьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Лидия Афанасьевна

Мать ребёнка: Лодыгина Афанасия Ильинична

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1931

Жена: Лодыгина Афанасия Ильинична

Рождение ребёнка
1935

Сын: Лодыгин Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Лодыгина Афанасия Ильинична

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Галина Афанасьевна

Мать ребёнка: Лодыгина Афанасия Ильинична

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1940
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Лодыгин Валерий Афанасьевич

Мать ребёнка: Лодыгина Афанасия Ильинична

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Лодыгин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Лодыгина Афанасия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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