Лодыгин Афанасий Петрович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Лидия Афанасьевна
Мать ребёнка: Лодыгина Афанасия Ильинична
Бракосочетание
До 1931
Рождение ребёнка
1935
Сын: Лодыгин Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Лодыгина Афанасия Ильинична
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Галина Афанасьевна
Мать ребёнка: Лодыгина Афанасия Ильинична
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
1942
Сын: Лодыгин Валерий Афанасьевич
Мать ребёнка: Лодыгина Афанасия Ильинична
Рождение ребёнка
1946
Сын: Лодыгин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Лодыгина Афанасия Ильинична
Смерть
Неизвестно