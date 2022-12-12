Лодыгина Ираида Евменьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1907
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Лодыгин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Лодыгин Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Лодыгин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кузьмина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Лодыгин Пётр Михайлович
Бракосочетание
До 1910
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Лодыгин Пётр Михайлович
Место жительства
Между 1940 и 1942
Смерть
Неизвестно