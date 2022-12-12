Лодыгина Ираида Евменьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина Ираида Евменьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1907

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Лодыгин Пётр Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Лодыгин Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Лодыгин Пётр Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кузьмина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Лодыгин Пётр Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1910

Муж: Лодыгин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лодыгин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Лодыгин Пётр Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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