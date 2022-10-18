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Лодыгин Пётр Михайлович

Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: Лодыгин Михаил Фёдорович

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Лодыгин Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Лодыгина Ираида Евменьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1907

Дочь: (Лодыгина) Анна Петровна

Мать ребёнка: Лодыгина Ираида Евменьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кузьмина (Лодыгина) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Лодыгина Ираида Евменьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1910

Жена: Лодыгина Ираида Евменьевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лодыгин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Лодыгина Ираида Евменьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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