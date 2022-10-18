Лодыгин Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: Лодыгин Михаил Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Лодыгин Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Лодыгина Ираида Евменьевна
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1907
Дочь: (Лодыгина) Анна Петровна
Мать ребёнка: Лодыгина Ираида Евменьевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кузьмина (Лодыгина) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Лодыгина Ираида Евменьевна
Бракосочетание
До 1910
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Лодыгина Ираида Евменьевна
Смерть
Неизвестно