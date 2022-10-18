Лодыгина Афанасия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1931
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Лодыгина) Лидия Афанасьевна
Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Лодыгин Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Лодыгина) Галина Афанасьевна
Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Петрович
Место жительства
Между 1940 и 1942
Рождение ребёнка
1942
Сын: Лодыгин Валерий Афанасьевич
Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Лодыгин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Петрович
Место жительства
1960
Смерть
Неизвестно