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Лодыгина Афанасия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1931

Муж: Лодыгин Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Лодыгина) Лидия Афанасьевна

Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Петрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Лодыгин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Петрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Лодыгина) Галина Афанасьевна

Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Петрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Лодыгин Валерий Афанасьевич

Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Петрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Лодыгин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Петрович

Место жительства
1960
Смерть
Неизвестно

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