Сила Федотов
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Федот Яковлев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Агафья Силина
Мать ребёнка: Дарья Семёнова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Елена Силина
Мать ребёнка: Дарья Семёнова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Фиона Силина
Мать ребёнка: Дарья Семёнова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Февронья Силина
Мать ребёнка: Дарья Семёнова
Смерть
1776