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Сила Федотов

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Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1731

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Федот Яковлев

Мать: ?

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Агафья Силина

Мать ребёнка: Дарья Семёнова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Елена Силина

Мать ребёнка: Дарья Семёнова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Фиона Силина

Мать ребёнка: Дарья Семёнова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Февронья Силина

Мать ребёнка: Дарья Семёнова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1776
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