Февронья Силина
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Сила Федотов
Мать: Дарья Семёнова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван Агафонов
Отец ребёнка: Суханов Агафон Лукин
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Елена Агафонова
Отец ребёнка: Суханов Агафон Лукин
Рождение ребёнка
19.11.1794
Дочь: Екатерина Агафонова
Отец ребёнка: Суханов Агафон Лукин
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья Агафонова
Отец ребёнка: Суханов Агафон Лукин
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Агафонова
Отец ребёнка: Суханов Агафон Лукин
Смерть
Неизвестно