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Февронья Силина

Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Сила Федотов

Мать: Дарья Семёнова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Агафонов

Отец ребёнка: Суханов Агафон Лукин

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Елена Агафонова

Отец ребёнка: Суханов Агафон Лукин

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.11.1794

Дочь: Екатерина Агафонова

Отец ребёнка: Суханов Агафон Лукин

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Агафонова

Отец ребёнка: Суханов Агафон Лукин

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Агафонова

Отец ребёнка: Суханов Агафон Лукин

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно