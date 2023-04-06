Дарья Семёнова
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Агафья Силина
Отец ребёнка: Сила Федотов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Елена Силина
Отец ребёнка: Сила Федотов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Фиона Силина
Отец ребёнка: Сила Федотов
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Февронья Силина
Отец ребёнка: Сила Федотов
Смерть
1787