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Дарья Семёнова

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Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1728

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Агафья Силина

Отец ребёнка: Сила Федотов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Елена Силина

Отец ребёнка: Сила Федотов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Фиона Силина

Отец ребёнка: Сила Федотов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Февронья Силина

Отец ребёнка: Сила Федотов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1787
Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
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