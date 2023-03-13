Долгова Авдотья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Авдотья Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Долговъ Михаилъ

Отец ребёнка: Долговъ Николай

Пичугино
Рождение ребёнка
1751

Сын: Долговъ Иванъ

Отец ребёнка: Долговъ Николай

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Долговъ Николай

Пичугино
Рождение ребёнка
1753

Сын: Долговъ Титъ

Отец ребёнка: Долговъ Николай

Пичугино
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Улита

Отец ребёнка: Долговъ Николай

Пичугино
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Долговъ Николай

Пичугино
Рождение ребёнка
1757

Сын: Долговъ Василий

Отец ребёнка: Долговъ Николай

Рождение ребёнка
1771

Сын: Долговъ Ефимъ

Отец ребёнка: Долговъ Николай

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долговъ Николай

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