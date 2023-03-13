Долгова Авдотья Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Долговъ Михаилъ
Отец ребёнка: Долговъ Николай
Пичугино
Рождение ребёнка
1751
Сын: Долговъ Иванъ
Отец ребёнка: Долговъ Николай
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Долговъ Николай
Пичугино
Рождение ребёнка
1753
Сын: Долговъ Титъ
Отец ребёнка: Долговъ Николай
Пичугино
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Улита
Отец ребёнка: Долговъ Николай
Пичугино
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Долговъ Николай
Пичугино
Рождение ребёнка
1757
Сын: Долговъ Василий
Отец ребёнка: Долговъ Николай
Рождение ребёнка
1771
Сын: Долговъ Ефимъ
Отец ребёнка: Долговъ Николай
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долговъ Николай