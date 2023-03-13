Долговъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Долговъ Николай
Рождение ребёнка
1773
Сын: Долговъ Романъ
Мать ребёнка: Долгова Хрестинья Алексеева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Долгова Хрестинья Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Долговъ Михаилъ
Мать ребёнка: Долгова Хрестинья Алексеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Долгова Хрестинья Алексеева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Долгова Хрестинья Алексеева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Долгова Хрестинья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно