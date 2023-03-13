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Долговъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Долговъ Николай

Мать: Долгова Авдотья Евдокимова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Долговъ Романъ

Мать ребёнка: Долгова Хрестинья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Долгова Хрестинья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Долговъ Михаилъ

Мать ребёнка: Долгова Хрестинья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Долгова Хрестинья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Долгова Хрестинья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Долгова Хрестинья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Хрестинья Алексеева

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