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(Долгова) Домна

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Отец

1751 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Долговъ Иванъ

Мать: Долгова Хрестинья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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