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(Долгова) Авдотья
(Долгова) Авдотья
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Место рождения
Пичугино
Дата рождения
1752
Пол
Женский
Отец
Долговъ Николай
1725 г.р.
Мать
Долгова Авдотья Евдокимова
1726 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Долговъ Николай
Мать:
Долгова Авдотья Евдокимова
Пичугино
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