Долговъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долговъ Михаилъ

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Место рождения

Пичугино

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

1726 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Долговъ Николай

Мать: Долгова Авдотья Евдокимова

Пичугино
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