Никитин- Никишин? Афанасьев (Голодяевка) Прокопий Прокопиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин- Никишин? Афанасьев (Голодяевка) Прокопий Прокопиевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1860

Отец: Афанасьев - Никитин Прокофий Николаев

Мать: Матрена Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.01.1879

Жена: Матрена Архиповна

М. Канадей
Рождение ребёнка
04.08.1881

Сын: Афанасьев (во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев

Мать ребёнка: Матрена Архиповна

Голодяевка, крестился в М. Канадее
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Афанасьев (николаев?) Никишин Тимофей Прокопиев

Мать ребёнка: Матрена Архиповна

Рождение ребёнка
27.05.1889

Сын: Афанасьев (голодяевка) Иван Прокопиев

Мать ребёнка: Матрена Архиповна

Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1891

Дочь: Прасковья Прокопиевна

Мать ребёнка: Матрена Архиповна

Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1894

Дочь: Марфа Прокопьевна

Мать ребёнка: Матрена Архиповна

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Афанасьев Семен Прокопиев

Мать ребёнка: Матрена Архиповна

Смерть
Неизвестно
Проживал в Никитино и Голодяевке
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