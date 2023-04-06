Никитин- Никишин? Афанасьев (Голодяевка) Прокопий Прокопиевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1860
Бракосочетание
14.01.1879
Жена: Матрена Архиповна
М. Канадей
Рождение ребёнка
04.08.1881
Сын: Афанасьев (во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев
Мать ребёнка: Матрена Архиповна
Голодяевка, крестился в М. Канадее
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Афанасьев (николаев?) Никишин Тимофей Прокопиев
Мать ребёнка: Матрена Архиповна
Рождение ребёнка
27.05.1889
Сын: Афанасьев (голодяевка) Иван Прокопиев
Мать ребёнка: Матрена Архиповна
Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1891
Дочь: Прасковья Прокопиевна
Мать ребёнка: Матрена Архиповна
Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1894
Дочь: Марфа Прокопьевна
Мать ребёнка: Матрена Архиповна
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Афанасьев Семен Прокопиев
Мать ребёнка: Матрена Архиповна
Смерть
Неизвестно
Проживал в Никитино и Голодяевке