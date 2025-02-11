Афанасьев (Во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев
мужской, родился 04.08.1881, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать(Голодяяевка) Матрена АрхиповнаНеизвестно г.р.
ОтецНикитин-Никишин? Афанасьев (Голодяевка) Прокопий Прокопиевич19.02.1860 г.р.
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Отец: Никитин-Никишин? Афанасьев (Голодяевка) Прокопий Прокопиевич
Сын: Никишкин Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна
Дочь: (Никишкина) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна
Сын: Афанасьев Архип Андреевич
Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна
Сын: Афанасьев Павел Андреевич
Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна
Сын: Афанасьев Федор Андреевич
Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна
Дочь: (Афанасьева) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна