Афанасьев (Во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев 04.08.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасьев (Во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.08.1881, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Голодяяевка) Матрена АрхиповнаНеизвестно г.р.
Отец
Никитин-Никишин? Афанасьев (Голодяевка) Прокопий Прокопиевич19.02.1860 г.р.
Супруги
Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна06.10.1880 г.р.
Дети
Никишкин Георгий Андреевич04.01.1904 г.р.
(Никишкина) Евдокия Андреевна01.03.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1881

Отец: Никитин-Никишин? Афанасьев (Голодяевка) Прокопий Прокопиевич

Мать: (Голодяяевка) Матрена Архиповна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
05.08.1881
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Никишкин Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.03.1905

Дочь: (Никишкина) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
28.03.1909

Сын: Афанасьев Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1911

Сын: Афанасьев Архип Андреевич

Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1912

Сын: Афанасьев Павел Андреевич

Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.02.1916

Сын: Афанасьев Федор Андреевич

Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1917

Дочь: (Афанасьева) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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