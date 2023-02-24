Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1880
Отец: Кипкаев Иван Леонтьевич
Мать: Дарья Ивановна
Бракосочетание
28.01.1901
Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1904
Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1905
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Афанасьев (во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев
Рождение ребёнка
28.03.1909
Отец ребёнка: Афанасьев (во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев
Рождение ребёнка
02.09.1911
Рождение ребёнка
21.12.1912
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1916
Рождение ребёнка
04.06.1917
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Афанасьев (во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев
Смерть
Неизвестно