Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишкина (Кипкаева) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1880

Отец: Кипкаев Иван Леонтьевич

Мать: Дарья Ивановна

Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Афанасьев (во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев

Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Никишкин Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Афанасьев (во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев

Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1905

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Афанасьев (во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев

Рождение ребёнка
28.03.1909

Сын: Афанасьев Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Афанасьев (во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев

Рождение ребёнка
02.09.1911

Сын: Афанасьев Архип Андреевич

Отец ребёнка: Афанасьев (во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев

Рождение ребёнка
21.12.1912

Сын: Афанасьев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Афанасьев (во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1916

Сын: Афанасьев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Афанасьев (во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев

Рождение ребёнка
04.06.1917

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Афанасьев (во Время Брака Никишкин) Андрей Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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