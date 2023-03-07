(Пивцаева) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти30.07.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1859
Рождение ребёнка
Около 21.01.1861
Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 03.05.1863
Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
03.05.1863
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.04.1866
Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
15.02.1870
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.02.1873
Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
06.10.1880
Дочь: Никишкина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич
Смерть
30.07.1902