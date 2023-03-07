(Пивцаева) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пивцаева) Дарья Ивановна

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Место рождения

Собакина

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

30.07.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1859

Муж: Кипкаев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 21.01.1861

Сын: Кипкаев Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 03.05.1863

Сын: Кипкаев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
03.05.1863

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
08.04.1866

Сын: Кипкаев Антип Иванович

Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
15.02.1870

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
12.02.1873

Сын: Кипкаев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
06.10.1880

Дочь: Никишкина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кипкаев Иван Леонтьевич

Смерть
30.07.1902
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