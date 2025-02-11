(Кипкаева) Мария Ивановна
женский, родилась 15.02.1870, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 15.07.1871, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКипкаев Иван Леонтьевич1842 г.р.
МатьКипкаева (Пивцаева) Дарья Петровна/ Ивановна1838 г.р.
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Рождение
15.02.1870
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.07.1871
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область