(Кипкаева) Мария Ивановна 15.02.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кипкаева) Мария Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.02.1870, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 15.07.1871, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кипкаев Иван Леонтьевич1842 г.р.
Мать
Кипкаева (Пивцаева) Дарья Петровна/ Ивановна1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1870

Отец: Кипкаев Иван Леонтьевич

Мать: Кипкаева (Пивцаева) Дарья Петровна/ Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
15.07.1871
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

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