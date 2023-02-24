Афанасьев (Николаев?) Никишин Тимофей Прокопиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Бракосочетание
06.?.1905
Жена: Елена Ивановна
с.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1912
Дочь: Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.12.1914
Дочь: Евгения Тимофеевна
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно