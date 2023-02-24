Афанасьев (Николаев?) Никишин Тимофей Прокопиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев (Николаев?) Никишин Тимофей Прокопиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Никитин- Никишин? Афанасьев (голодяевка) Прокопий Прокопиевич

Мать: Матрена Архиповна

Бракосочетание
06.?.1905

Жена: Елена Ивановна

с.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1912

Дочь: Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.12.1914

Дочь: Евгения Тимофеевна

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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