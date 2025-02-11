(Комисарова) Елена Ивановна Около 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

(Комисарова) Елена Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1886, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Афанасьев (Николаев?) Никишин Тимофей Уч Пмв ПрокопиевОколо 1885 г.р.
Дети
(Афанасьева) Марфа Тимофеевна28.06.1912 г.р.
(Афанасьева Св Во 15.05.1935 И 26.12.1935) Евгения Тимофеевна15.12.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
06.02.1905

Муж: Афанасьев (Николаев?) Никишин Тимофей Уч Пмв Прокопиев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.06.1912

Дочь: (Афанасьева) Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Афанасьев (Николаев?) Никишин Тимофей Уч Пмв Прокопиев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.12.1914

Дочь: (Афанасьева Св Во 15.05.1935 И 26.12.1935) Евгения Тимофеевна

Отец ребёнка: Афанасьев (Николаев?) Никишин Тимофей Уч Пмв Прокопиев

Смерть
Неизвестно

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