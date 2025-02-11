(Комисарова) Елена Ивановна
женский, родилась Около 1886, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Афанасьев (Николаев?) Никишин Тимофей Уч Пмв ПрокопиевОколо 1885 г.р.
Дети
(Афанасьева) Марфа Тимофеевна28.06.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1905
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1912
Дочь: (Афанасьева) Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Афанасьев (Николаев?) Никишин Тимофей Уч Пмв Прокопиев
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.12.1914
Дочь: (Афанасьева Св Во 15.05.1935 И 26.12.1935) Евгения Тимофеевна
Отец ребёнка: Афанасьев (Николаев?) Никишин Тимофей Уч Пмв Прокопиев
Смерть
Неизвестно