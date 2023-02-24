Афанасьев (Голодяевка) Иван Прокопиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев (Голодяевка) Иван Прокопиев

Афанасьев (Голодяевка) Иван Прокопиев

avatar

Место рождения

Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

27.05.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1889

Отец: Никитин- Никишин? Афанасьев (голодяевка) Прокопий Прокопиевич

Мать: Матрена Архиповна

Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
06.02.1911

Жена: Устиния Ананьевна

Рождение ребёнка
15.09.1912

Сын: Афанасьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Устиния Ананьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1914

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Устиния Ананьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close