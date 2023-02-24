Афанасьев (Голодяевка) Иван Прокопиев
Место рожденияГолодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения27.05.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1889
Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
06.02.1911
Жена: Устиния Ананьевна
Рождение ребёнка
15.09.1912
Сын: Афанасьев Михаил Иванович
Мать ребёнка: Устиния Ананьевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1914
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Устиния Ананьевна
Смерть
Неизвестно