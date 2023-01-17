(Зорина) Устиния Ананьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 28.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.09.1891
Бракосочетание
06.02.1911
Рождение ребёнка
15.09.1912
Сын: Афанасьев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев (голодяевка) Иван Прокопиев
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1914
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев (голодяевка) Иван Прокопиев
Смерть
Неизвестно