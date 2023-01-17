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(Зорина) Устиния Ананьевна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 28.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.09.1891

Отец: Зорин Ананий (Алексей) Яковлевич

Мать: Зорина Екатерина Егоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1911

Муж: Афанасьев (голодяевка) Иван Прокопиев

Рождение ребёнка
15.09.1912

Сын: Афанасьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев (голодяевка) Иван Прокопиев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1914

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев (голодяевка) Иван Прокопиев

Смерть
Неизвестно
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