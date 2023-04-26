Матрена Яковлевна
Место рождениявозможно 2й раз вышла замуж в Голодяевку
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1860
Сын: Никитин- Никишин? Афанасьев (голодяевка) Прокопий Прокопиевич
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Прокофий Николаев
Рождение ребёнка
05.02.1862
Дочь: Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Прокофий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно