Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Яковлевна

Место рождения

возможно 2й раз вышла замуж в Голодяевку

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

возможно 2й раз вышла замуж в Голодяевку
Рождение ребёнка
19.02.1860

Сын: Никитин- Никишин? Афанасьев (голодяевка) Прокопий Прокопиевич

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Прокофий Николаев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1862

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Прокофий Николаев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев - Никитин Прокофий Николаев

Смерть
Неизвестно
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