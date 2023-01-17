Селютина (Романова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1975
Отец: Романов Иван Иванович
Мать: Романова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Рождение ребёнка
09.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Марий Эл, Йошкар-Ола
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности