Селютина (Романова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селютина (Романова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

27.06.1975

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1940 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1975

Отец: Романов Иван Иванович

Мать: Романова Лидия Ивановна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.03.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Рождение ребёнка
09.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Марий Эл, Йошкар-Ола
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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