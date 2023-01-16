Селютин Вадим Николаевич 16.04.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селютин Вадим Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1998

Жена: Селютина (Романова) Ольга Ивановна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.03.2000

Сын: Селютин Артем Вадимович

Мать ребёнка: Селютина (Романова) Ольга Ивановна

Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Рождение ребёнка
09.10.2014

Сын: Селютин Матвей Вадимович

Мать ребёнка: Селютина (Романова) Ольга Ивановна

Марий Эл, Йошкар-Ола

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