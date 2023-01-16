Селютин Вадим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1998
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.03.2000
Мать ребёнка: Селютина (Романова) Ольга Ивановна
Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Рождение ребёнка
09.10.2014
Мать ребёнка: Селютина (Романова) Ольга Ивановна
Марий Эл, Йошкар-Ола